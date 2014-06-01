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      • Евродепутаты грозят Лукашенко трибуналом

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:51
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      Как сообщает издание DW, Европарламент грозит Лукашенко трибуналом.

      5 октября в Стратсбурге состоялось заседание Европарламента, на котором, среди прочих вопросов, евродепутаты обсуждали ситуацию в Беларуси. В ходе обсуждений депутат от Литвы Андрюс Кубилюс предложил "немедленно вынести преступления Лукашенко на рассмотрение МУС, Монреальской конвенции и Конвенции против пыток".

      Как отмечает издание, большинство евродепутатов поддержали предложение коллеги, среди них представители Германии, Польши и Португалии.

      Фото: Смартпресс
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