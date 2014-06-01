Евродепутаты грозят Лукашенко трибуналом

Как сообщает издание DW, Европарламент грозит Лукашенко трибуналом.
5 октября в Стратсбурге состоялось заседание Европарламента, на котором, среди прочих вопросов, евродепутаты обсуждали ситуацию в Беларуси. В ходе обсуждений депутат от Литвы Андрюс Кубилюс предложил "немедленно вынести преступления Лукашенко на рассмотрение МУС, Монреальской конвенции и Конвенции против пыток".
Как отмечает издание, большинство евродепутатов поддержали предложение коллеги, среди них представители Германии, Польши и Португалии.