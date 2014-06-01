Песков назвал правильным решение "Комсомольской правды" закрыл филиал в Беларуси

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу решения "Комсомольской правды" закрыть филиал в Беларуси, однако считает, что это единственно правильный выход в сложившейся ситуации.
Так, журналист издания "Эхо Москвы" спросил у Пескова, услышала ли белорусская сторона Москву или нет. Песков на это ответил:
«Нет, в данном случае мы видим, что, ну, по всей видимости единственное правильное решение приняло издание о закрытии этого подразделения в Беларуси.»
Он подчеркнул, что Москва находится с Минском в постоянном диалоге и продолжает доводить свою позицию. Кроме того, в Кремлетребуют обеспечения соблюдения прав журналистов.