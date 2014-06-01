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      • МИД Беларуси назвал "политиканством" предложение Польши оказать помощь мигрантам

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:23
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      Пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз назвал политиканством, популизмом и пренебрежением к суверенитету страны предложение польской стороны оказать гуманитарную помощь мигрантам, застрявшим на границе.

      Он подчеркнул, что подобные поспешные односторонние заявления не имеют ничего общего с реальностью. Белорусская сторона не нуждается в помощь, а, если Польша так хочет, то может направить гуманитарную помощь в Литву, где мигранты содержатся в нечеловеческих условиях:

      «Они вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам...».


      Глаз также отметил, что польская сторона не имеет морального права говорить о помощи мигрантам после введения ЧП на границе, игнорирования международных обязательств и нарушения прав человека.
      Фото: Википедия
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