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      • В Беларусь прибыла группа украинских политиков

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:54
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      В Беларусь с рабочим визитом прибыла группа украинских политиков. Они ознакомятся с работой передовых предприятий агропромышленного комплекса, лесоперерабатывающей отрасли и встретятся с мигрантами из Украины.

      В составе группы присутствуют депутат Алексей Бережной и замглавы партии «Социалистическая партия Александра Мороза» Василий Цушко. ОтмечаетсЯ, что делегация уже посетила ряд предприятий в Витебском регионе, в частности ОАО «Витебскдрев», "Мазоловогаз", "Калиново", а также фермы крупного рогатого скота под Оршей.

      Также члены делегации встретились с украинцами, работающими на белорусских предприятиях.

      Фото: Витебские Вести
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