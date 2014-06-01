В Беларусь прибыла группа украинских политиков

В Беларусь с рабочим визитом прибыла группа украинских политиков. Они ознакомятся с работой передовых предприятий агропромышленного комплекса, лесоперерабатывающей отрасли и встретятся с мигрантами из Украины.
В составе группы присутствуют депутат Алексей Бережной и замглавы партии «Социалистическая партия Александра Мороза» Василий Цушко. ОтмечаетсЯ, что делегация уже посетила ряд предприятий в Витебском регионе, в частности ОАО «Витебскдрев», "Мазоловогаз", "Калиново", а также фермы крупного рогатого скота под Оршей.
Также члены делегации встретились с украинцами, работающими на белорусских предприятиях.