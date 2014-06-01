В Бресте ужесточен масочный режим в общественном транспорте

В Бресте ужесточили масочный режим в общественном транспорте.
Водителей общественного транспорта наделили правом требовать от пассажиров соблюдать масочный режим. Как рассказал директор КУП «Брестский общественный транспорт» Игорь Царук, 80% пассажиров носят маски, а остальные надевают их по первому требованию. В час-пик проверки соблюдения масочного режима не проводятся, однако вводитель имеет право требовать соблюдения масочного режима:
«В межпиковое время с сегодняшнего дня водители имеют право (на свое усмотрение) на остановочном пункте заглушить двигатель и объявить, что транспорт дальше не пойдет, пока все пассажиры не наденут маски».
Если у пассажира нет маски, его могут попросить покинуть салон. Кроме того, Царук обратился к родителям, призвав следить за тем, чтобы их дети не забывали надевать маски.