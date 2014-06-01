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      • В Бресте ужесточен масочный режим в общественном транспорте

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 17:43
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      В Бресте ужесточили масочный режим в общественном транспорте. 

      Водителей общественного транспорта наделили правом требовать от пассажиров соблюдать масочный режим. Как рассказал директор КУП «Брестский общественный транспорт» Игорь Царук, 80% пассажиров носят маски, а остальные надевают их по первому требованию. В час-пик проверки соблюдения масочного режима не проводятся, однако вводитель имеет право требовать соблюдения масочного режима:

      «В межпиковое время с сегодняшнего дня водители имеют право (на свое усмотрение) на остановочном пункте заглушить двигатель и объявить, что транспорт дальше не пойдет, пока все пассажиры не наденут маски».


      Если у пассажира нет маски, его могут попросить покинуть салон. Кроме того, Царук обратился к родителям, призвав следить за тем, чтобы их дети не забывали надевать маски.

      Фото: Чеснок
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