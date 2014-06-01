В Бресте ужесточен масочный режим в общественном транспорте

«В межпиковое время с сегодняшнего дня водители имеют право (на свое усмотрение) на остановочном пункте заглушить двигатель и объявить, что транспорт дальше не пойдет, пока все пассажиры не наденут маски».

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