Минфин рассказал о грядущих изменениях в налогооблажении

Минфин Беларуси подготовил проект закона об изменениях в Налоговый кодекс. Первый замглавы Министерства финансов Дмитрий Кийко рассказал, чего ждать белорусам от этих изменений.
Так, для собственников квартир в многоквартирных домах предлагается отменить налоговую льготу. Вместо этого каждый будет платить налог. В качестве налоговой базы предлагается взять расчетную стоимость квартир,определяемую Налоговым Кодексом. К этой стоимости будут применять стандартную ставку - 0,1%. Расчетная стоимость будет зависеть от типа квартиры и от города. В среднем, жители Минска заплатят 50 руб налога по квартире, жители в регионах - 25 руб.
Еще одно нововведение затронет бизнес. Так, предлагается разграничить предпринимателей на такие категории: индивидуальные предприниматели, самозанятые, микроорганизации. Для каждой из этих категорий будут свои условия по налогооблажению.
Планируется ряд нововведений и для самозанятых. Для них хотят разработать мобильное приложение для регистрации и уплаты налогов. Сам налог может составить 10%.
«Важное нововведение: эта совокупная ставка будет включать в себя в том числе отчисления в ФСЗН», -
подчеркнул Кийко.
Также планируется сократить виды деятельности, которыми можно заниматься индивидуальным предпринимателям. В результате большинство ИП могут перейти в категорию "самозанятые", и, как результат, станет меньше сфер, где будет использоваться единый налог. С 2023 г ИП смогут применять только общую схему налогооблажения.