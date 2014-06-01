Лукашенко предложил закрепить за школами и университетами яблоневые сады

Александр Лукашенко в ходе совещания с аграриями предложил закрепить за каждой школой и университетом по 15-20 га яблоневых садов.
Он отметил, что даже школьники в деревне не знают, как работать на земле, и что такое почва. А раньше в каждой школе были подсобные хозяйства, и школьники сами заготавливали на зиму свеклу, капусту, морковь и др. В связи с этим Лукашенко предложил закрепитьза школами и университетами сады:
«Гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно.»