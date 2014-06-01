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      • Лукашенко предложил закрепить за школами и университетами яблоневые сады

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:16
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в ходе совещания с аграриями предложил закрепить за каждой школой и университетом по 15-20 га яблоневых садов.

      Он отметил, что даже школьники в деревне не знают, как работать на земле, и что такое почва. А раньше в каждой школе были подсобные хозяйства, и школьники сами заготавливали на зиму свеклу, капусту, морковь и др. В связи с этим Лукашенко предложил закрепитьза школами и университетами сады:

      «Гектаров 15-20. И они уберут это. Мы забудем, что такое польское яблоко: своих яблок будет достаточно.»

      Фото:  president.gov.by
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