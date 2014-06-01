Врачи назвали самый опасный симптом коронавируса

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в эфире радио Sputnik назвал самый опасный симптом коронавируса.
Он отметил, что еще год назад самым частым симптомом была потеря обоняния. Однако с появлением мутирующих форм COVID-19 симптомы изменились. Теперь самым опасным симптомом считается проблема с дыханием:
«Самое главное, на что надо обращать внимание, — это если человек начинает задыхаться. […] — Это говорит о том, что надо срочно обращаться к врачу».
При этом, речь не идет о затруднении дыхания после физических нагрузок или занятий спортом. В среднем, частота дыхания не должна превышать 20 вдохов в минуту.