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      • Лукашенко предупредил о последствиях из-за проблем с поставками сахара

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:43
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      Александр Лукашенко в ходе совещания с аграриями затронул вопрос о перебоях с поставками сахара. В связи с этим он предупредил правительство и продавцов о последствиях из-за проблем с поставками сахара.

      Так, по его словам, он был удивлен, когда узнал о возникновении проблем с поставками сахара. Он подчеркнул, что запасы на складах "огромные", и начата обработка:

      «И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится — этот обвал будет от торговых сетей до правительства».

      Кроме того, белорусский лидер предупредил, что не приемлет отговорок со ссылками на логистические затруднения.

      Фото: president.gov.by
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