Лукашенко предупредил о последствиях из-за проблем с поставками сахара

Александр Лукашенко в ходе совещания с аграриями затронул вопрос о перебоях с поставками сахара. В связи с этим он предупредил правительство и продавцов о последствиях из-за проблем с поставками сахара.
Так, по его словам, он был удивлен, когда узнал о возникновении проблем с поставками сахара. Он подчеркнул, что запасы на складах "огромные", и начата обработка:
«И вдруг что-то там обвалилось. Смотрите, мужики, еще раз обвалится — этот обвал будет от торговых сетей до правительства».
Кроме того, белорусский лидер предупредил, что не приемлет отговорок со ссылками на логистические затруднения.