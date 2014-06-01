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      • Лукашенко собрал совещание по вопросам хода сельскохозяйственных работ

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 11:38
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко сегодня, 5 октября, проводит совещание по вопросам хода сельскохозяйственных работ. 23 сентября он дал задание в течение недели закончить озимый посев. По истечении 10 дней посеяно 86,4% озимых зерновых.

      Отмечается, что посевная и уборочная кампании замедлились из-за плохой погоды.Обращая на это внимание, Лукашенко подчеркнул, что кроме озимого сева, нужно еще обработать почку - а это самый тяжелый вид с/х работ. Кроме того, нужно убрать зерно кукурузы и яровой рапс.

      «То есть работ непочатый край. Я еще не сказал о картофеле, сахарной свекле, плодовых, ягодниках и так далее. Поэтому была объявлена, можно сказать, тревога», -


      подчеркнул Лукашенко.

      Фото: pixabay
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