Лукашенко собрал совещание по вопросам хода сельскохозяйственных работ

Александр Лукашенко сегодня, 5 октября, проводит совещание по вопросам хода сельскохозяйственных работ. 23 сентября он дал задание в течение недели закончить озимый посев. По истечении 10 дней посеяно 86,4% озимых зерновых.
Отмечается, что посевная и уборочная кампании замедлились из-за плохой погоды.Обращая на это внимание, Лукашенко подчеркнул, что кроме озимого сева, нужно еще обработать почку - а это самый тяжелый вид с/х работ. Кроме того, нужно убрать зерно кукурузы и яровой рапс.
«То есть работ непочатый край. Я еще не сказал о картофеле, сахарной свекле, плодовых, ягодниках и так далее. Поэтому была объявлена, можно сказать, тревога», -