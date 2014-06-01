В результате глобального сбоя продуктов компании Фейсбук пострадали 3,5 млрд пользователей

Вечером 4 октября, около 18:00 произошел глобальный сбой Фейсбук, Instagram и WhatsApp.
Пользователи стран Западной и Восточной Европы, а также некоторых стран по всему миру не могли зайти на социальные платформы и мессенджеры. Как пояснили в компании, сбой был вызван неудачными изменениями в конфигурации роутеров, координирующих обмен трафиком между центрами данных. В результате этого пострадали более 3,5 млрд пользователей по всему миру. Отмечается, что это был самый масштабный сбой в работе Фейсбук, который продолжался более 6,5 часов.
В компании отметили, что сервисы вновь подключены к Сети, и ведется работа по их восстановлению. Ряд источников указал, что в результате сбоя данные 1,5 млрд пользователей Фейсбук "утекли в даркнет", однако в компании опровергают эту информацию:
«У нас нет доказательств того, что пользовательские данные были скомпрометированы в результате этого простоя».
Отметим, что сбой отразился на стоимости акций ведущих мировых IT-компаний. Так, например, акции Твиттера упали на 6%, Фейсбука - на 5,7%, Amazon и Apple – на 2,8% каждая, а Netflix – на 2,3%.