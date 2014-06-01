Парламент Беларуси приостановил действие соглашения с ЕС о реадмиссии

Парламент Беларуси приостановил действие соглашения с Европейским союзом о реадмиссии.
В частности, сенаторы на заседании VI сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси VII созыва одобрили законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".
Отметим, данный документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, принятые ЕС против нашей страны, и предусматривает освобождение официального Минска от обязательств исполнять соглашение с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.