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      • Парламент Беларуси приостановил действие соглашения с ЕС о реадмиссии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 19:20
      (голосов: 0)
      Парламент Беларуси приостановил действие соглашения с Европейским союзом о реадмиссии.

      В частности, сенаторы на заседании VI сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси VII созыва одобрили законопроект "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".

      Отметим, данный документ подготовлен в рамках ответных мер на недружественные действия, принятые ЕС против нашей страны, и предусматривает освобождение официального Минска от обязательств исполнять соглашение с Евросоюзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, в течение периода его приостановления.

      Фото: Телеграф
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