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      • В Минздраве рассказали, почему белорусам пока недоступны Pfizer и AstraZeneca

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 11:41
      (голосов: 0)

      В Минздраве рассказали, почему белорусам пока недоступны Pfizer и AstraZeneca.

      По словам министра здравоохранения республики, указанные вакцины проигрывают российскому "Спутник V" и по качеству, и по цене.

      "Поэтому и был сделан выбор в пользу более доступных "Спутник V" и китайского Sinopharm. Pfizer пока дороже, чем существующие вакцины. Мы ставим своей целью безвозмездную вакцинацию. С этой точки зрения, оценки качества и доступности, Pfizer не является приоритетом".

      Тем не менее, Дмитрий Пиневич не исключил появления Pfizer и AstraZeneca в будущем. Но, глава ведомства добавил, что эти прививки будут уже платными.

      Фото: Телеграф
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