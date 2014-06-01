

В Минздраве рассказали, почему белорусам пока недоступны Pfizer и AstraZeneca. В Минздраве рассказали,

По словам министра здравоохранения республики, указанные вакцины проигрывают российскому "Спутник V" и по качеству, и по цене.

"Поэтому и был сделан выбор в пользу более доступных "Спутник V" и китайского Sinopharm.

Pfizer пока дороже, чем существующие вакцины. Мы ставим своей целью безвозмездную вакцинацию. С этой точки зрения, оценки качества и доступности, Pfizer не является приоритетом".





Тем не менее, Дмитрий Пиневич не исключил появления Pfizer и AstraZeneca в будущем. Но, глава ведомства добавил, что эти прививки будут уже платными.

Фото: Телеграф

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