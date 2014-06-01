В Беларуси готовят изменения в "Закон о дорожном движении"





Законопроект предусматривает ряд изменений. В частности предлагается упразднить талоны к водительским правам; дополнить категории колесных тракторов и самоходных машин видами «H» и «I»; ввести сдачу экзаменов и получение водительских прав только на автомобилях с автоматической трансмиссией. Также предлагается выдавать международное водительское удостоверение согласно Конвенции о дорожном движении 1968 года.



Кроме того, законопроект предусматривает закрепление за МВД полномочий по определению участков дорог, на которых запрещается отработка вождения с учащимися автошкол.



Фото: pixabay Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... 4 октября в Беларуси во втором чтении рассмотрят проект закона «О дорожном движении».Законопроект предусматривает ряд изменений. В частности предлагается упразднить талоны к водительским правам; дополнить категории колесных тракторов и самоходных машин видами «H» и «I»; ввести сдачу экзаменов и получение водительских прав только на автомобилях с автоматической трансмиссией. Также предлагается выдавать международное водительское удостоверение согласно Конвенции о дорожном движении 1968 года.Кроме того, законопроект предусматривает закрепление за МВД полномочий по определению участков дорог, на которых запрещается отработка вождения с учащимися автошкол.Фото: pixabay