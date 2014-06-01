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      • В Беларуси готовят изменения в "Закон о дорожном движении"

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 22:44
      (голосов: 1)
      4 октября в Беларуси во втором чтении рассмотрят проект закона «О дорожном движении».

      Законопроект предусматривает ряд изменений. В частности предлагается упразднить талоны к водительским правам; дополнить категории колесных тракторов и самоходных машин видами «H» и «I»; ввести сдачу экзаменов и получение водительских прав только на автомобилях с автоматической трансмиссией. Также предлагается выдавать международное водительское удостоверение согласно Конвенции о дорожном движении 1968 года.

      Кроме того, законопроект предусматривает закрепление за МВД полномочий по определению участков дорог, на которых запрещается отработка вождения с учащимися автошкол.

      Фото: pixabay
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