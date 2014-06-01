Синоптики рассказали, какой будет погода в Беларуси с 4 по 10 октября





Как рассказал синоптик Дмитрий Рябов,в республику придет антициклон, который принесет с собой теплую сухую погоду. В первую половину недели на территории страны маловероятны осадки,будет преобладать переменная облачность. Утром и вечером возможны туманы, в ночные часы сохранятся заморозки. Днем температура воздуха прогреется до +18°С, ночью опустится до -3°С.



Во второй половине недели температура немного снизится, по утрам ожидаются туманы без существенных осадков. Днем столбик термометра покажет до +14°С, ночью - до +3°С.



Фото: Наш Край Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... В Беларусь с 4 по 10 октября придет "золотая осень".Как рассказал синоптик Дмитрий Рябов,в республику придет антициклон, который принесет с собой теплую сухую погоду. В первую половину недели на территории страны маловероятны осадки,будет преобладать переменная облачность. Утром и вечером возможны туманы, в ночные часы сохранятся заморозки. Днем температура воздуха прогреется до +18°С, ночью опустится до -3°С.Во второй половине недели температура немного снизится, по утрам ожидаются туманы без существенных осадков. Днем столбик термометра покажет до +14°С, ночью - до +3°С.Фото: Наш Край