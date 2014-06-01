Зеленский не знает, будет ли баллотироваться на второй президентский срок

«Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло...Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду»,

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