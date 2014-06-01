Зеленский не знает, будет ли баллотироваться на второй президентский срок

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не знает, буде ли баллотироваться на второй президентский срок.
«Я ничего не решал о втором сроке. Я говорил, что считаю, что мы выполнили 30-35% своей программы, а полсрока прошло...Это не значит, что если я успею все сделать за 4,5 года, я за полгода до конца каденции уйду»,
подчеркнул он.
При этом, он отметил, что не собирается инициировать изменения в конституцию касательно смены формы правления на президентскую республику. Он также опроверг тезис о том, что вся власть в Украине сконцентрирована в руках президента. Он заявил, что в Украине работает монобольшинство.