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      • Беларусь отмечает День учителя

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 13:43
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      Традиционно в первое воскресенье октября Беларусь отмечает День учителя. 

      Свои поздравления учителям направили министр образования Игорь Карпенко, отметив, что быть педагогом - это счастье и большая ответственность. Также свои поздравления педагогам направил Александр Лукашенко:

      «Самые искренние поздравления и слова восхищения сегодня звучат в адрес наставников, которые сердцем выбрали этот почетный и очень ответственный путь».

      Он пожелал учителям счастья, крепкого здоровья и благополучия.

      Отметим, что по статистике Белстата в Беларуси насчитывается 111,4 тыс педагогов, из них 86,5% - женщины.

      Фото: РБК Украина
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