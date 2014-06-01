«Самые искренние поздравления и слова восхищения сегодня звучат в адрес наставников, которые сердцем выбрали этот почетный и очень ответственный путь».

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Традиционно в первое воскресенье октября Беларусь отмечает День учителя.Свои поздравления учителям направили министр образования Игорь Карпенко, отметив, что быть педагогом - это счастье и большая ответственность. Также свои поздравления педагогам направил Александр Лукашенко:Он пожелал учителям счастья, крепкого здоровья и благополучия.Отметим, что по статистике Белстата в Беларуси насчитывается 111,4 тыс педагогов, из них 86,5% - женщины.Фото: РБК Украина