В МИДе РФ раскритиковали CNN за обрезанное интервью с Лукашенко

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала урезанное до 8-ми минут интервью Александра Лукашенко американскому телеканалу CNN.
Она отметила, что, когда договариваешься с CNN об интервью, сразу интересуешься, какой будет хронометраж, а иначе нет смысла что-то начинать. Прокомментировала она и сам факт того, что из часового интервью телеканал оставил 8 минут.
«Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны...Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего - все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж», -
подчеркнула Захарова, добавив, что на постсоветском пространстве американский телеканал все знают неплохо.
Напомним, что журналист телеканала CNN провел интервью с Александром Лукашенко. Однако из часового интервью в эифр было пущено 8 минут. Фото: Lenta.ru