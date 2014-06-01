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      • В МИДе РФ раскритиковали CNN за обрезанное интервью с Лукашенко

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 15:42
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      Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала урезанное до 8-ми минут интервью Александра Лукашенко американскому телеканалу CNN.

      Она отметила, что, когда договариваешься с CNN об интервью, сразу интересуешься, какой будет хронометраж, а иначе нет смысла что-то начинать. Прокомментировала она и сам факт того, что из часового интервью телеканал оставил 8 минут.

      «Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны...Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего - все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж», -


      подчеркнула Захарова, добавив, что на постсоветском пространстве американский телеканал все знают неплохо.

      Напомним, что журналист телеканала CNN провел интервью с Александром Лукашенко. Однако из часового интервью в эифр было пущено 8 минут. 
      Фото: Lenta.ru
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