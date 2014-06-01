В МИДе РФ раскритиковали CNN за обрезанное интервью с Лукашенко

«Солнцеподобные настолько уверовали в исключительность, что совсем потеряли чутье. Тут их, как говорится, и встретили белорусские партизаны...Жертва убежденности, что монтаж все поправит, не учел простейшего - все делают собственные исходники, а интернет вытерпит любой хронометраж», -

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