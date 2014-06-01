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      • Украина построит стену с Россией и Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 15:24
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      Глава МВД Украины  Украины Денис Монастырский заявил о том, что в 2022 г начнется «большое строительство границ» с Россией и Беларусью.

      Отметим, что Украина уже строит стену с Россией с 2014 г. На этот проект уже затрачено более 60 млн долл. В следующем году Украина, по словам главы МВД, построит и укрепит новую интеллектуальную границу:

      «Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны».


      На реализацию этого проекта потребуется около 640 млн долл, и МВД уже запросило заложить эту сумму в бюджет на следующий год. Часть этой суммы пойдет на укрепление белорусско-украинской границы, протяженность которой составляет 1 084 км.

      Фото: УРА Информ

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