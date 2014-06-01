Украина построит стену с Россией и Беларусью

Глава МВД Украины Украины Денис Монастырский заявил о том, что в 2022 г начнется «большое строительство границ» с Россией и Беларусью.
Отметим, что Украина уже строит стену с Россией с 2014 г. На этот проект уже затрачено более 60 млн долл. В следующем году Украина, по словам главы МВД, построит и укрепит новую интеллектуальную границу:
«Это и инженерные сооружения, выполненные специалистами, и в целом новая интеллектуальная граница, которая даст возможность пограничникам на 100% контролировать пределы нашей страны».
На реализацию этого проекта потребуется около 640 млн долл, и МВД уже запросило заложить эту сумму в бюджет на следующий год. Часть этой суммы пойдет на укрепление белорусско-украинской границы, протяженность которой составляет 1 084 км.