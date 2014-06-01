Лукашенко раскрыл планы касательно президентского поста

Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу CNN раскрыл планы касательно президентства.
Так, отвечая на вопрос о том, будет ли у Беларуси второй президент, Лукашенко отметил, что это зависит от Запада. Он подчеркнул, что не собирается быть президентом до смерти, но все будет зависеть от ситуации в Беларуси:
«Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом».
Он подчеркнул, что ценой жизни будет защищать то, что он построил с белорусским народом. Фото: president.gov.by