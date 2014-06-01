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      • Лукашенко раскрыл планы касательно президентского поста

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:57
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в интервью американскому телеканалу CNN раскрыл планы касательно президентства. 

      Так, отвечая на вопрос о том, будет ли у Беларуси второй президент, Лукашенко отметил, что это зависит от Запада. Он подчеркнул, что не собирается быть президентом до смерти, но все будет зависеть от ситуации в Беларуси:

      «Если вы нас будете атаковать, постоянно нас бомбить, лишать своего слова, своего лица и своей независимости, я буду вечным президентом».


      Он подчеркнул, что ценой жизни будет защищать то, что он построил с белорусским народом.
      Фото: president.gov.by
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