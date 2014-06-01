Лукашенко раскрыл подробности задержания в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" летом 2020 г

«Мне честно сказали: мы постараемся, но не можем гарантировать, что мы кого-то не упустим. А люди вооруженные. Я не знаю, чего они приехали. И тогда я дал команду, лично я, ночью, когда они заселились в эту гостиницу, совсем рядом, всех их задержать», -

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...