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      • Лукашенко раскрыл подробности задержания в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" летом 2020 г

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:50
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      Александр Лукашенко в интервью корреспонденту CNN Мэтью Чанс раскрыл подробности задержания в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" летом 2020 г.

      Журналист спросил у Лукашенко, как он узнал о прибытии в Беларусь "вагнеровцев". Тот ответил, что узнал об этом от белорусских спецслужб. Он держал данный вопрос на контроле ежечасно и спросил у руководителя спецслужбы, можно ли держать "вагнеровцев" на контроле. 

      «Мне честно сказали: мы постараемся, но не можем гарантировать, что мы кого-то не упустим. А люди вооруженные. Я не знаю, чего они приехали. И тогда я дал команду, лично я, ночью, когда они заселились в эту гостиницу, совсем рядом, всех их задержать», - 


      рассказал Лукашенко.

      Тогда Чанс отметил, что в Украине говорят, что Лукашенко о приезде людей из ЧВК "Вагнер" предупредил кто-то из украинского правительства. Лукашенко опроверг эти слова, назвав их абсолютной ложью. Он заверил, что никто ни из Украины, ни из России не предупреждал его о приезде "вагнеровцев". Ему об это сообщил КГБ РБ.

      Фото: ИА Красная Весна
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