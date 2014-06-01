Лукашенко раскрыл подробности задержания в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" летом 2020 г

Александр Лукашенко в интервью корреспонденту CNN Мэтью Чанс раскрыл подробности задержания в Беларуси членов ЧВК "Вагнер" летом 2020 г.
Журналист спросил у Лукашенко, как он узнал о прибытии в Беларусь "вагнеровцев". Тот ответил, что узнал об этом от белорусских спецслужб. Он держал данный вопрос на контроле ежечасно и спросил у руководителя спецслужбы, можно ли держать "вагнеровцев" на контроле.
«Мне честно сказали: мы постараемся, но не можем гарантировать, что мы кого-то не упустим. А люди вооруженные. Я не знаю, чего они приехали. И тогда я дал команду, лично я, ночью, когда они заселились в эту гостиницу, совсем рядом, всех их задержать», -
рассказал Лукашенко.
Тогда Чанс отметил, что в Украине говорят, что Лукашенко о приезде людей из ЧВК "Вагнер" предупредил кто-то из украинского правительства. Лукашенко опроверг эти слова, назвав их абсолютной ложью. Он заверил, что никто ни из Украины, ни из России не предупреждал его о приезде "вагнеровцев". Ему об это сообщил КГБ РБ.