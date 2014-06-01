Телеканал CNN из часового интервью с Лукашенко оставил 8 минут

Телеканал CNN урезал часовое интервью с Александром Лукашенко до 8 минут.
Ранее Александр Лукашенко дал интервью журналисту Мэттью Чэнсу на условиях того, что интервью будет опубликовано полностью, без удаления моментов. Интервью вышло на телеканале CNN, однако из часового разговора американские журналисты оставили 8 минут, сопроводив их документальными кадрами событий, о которых шла речь в беседе.
Отмечается, что полная версия интервью выйдет на телеканала "Беларусь-1" сегодня, 2 октября, в 18:00. Фото: скриншот видео