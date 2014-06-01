В Беларуси с 1 января 2022 г могут отменить налоговую льготу для владельцев квартир

Минфин Беларуси предлагает отменить налоговую льготу для владельцев квартир в многоквартирных домах.
Вместо льготы предлагается с 1 января 2022 г ввести расчетную стоимость квартир, которая будет зависеть от города и типа квартиры.Если данный проект будет принят, средняя сумма налога по стандартной квартире в Минске составит 50 руб в года, а в регионах - 25 руб в год. Как отметили в Минфине, данное нововведение позволит выравнять условия налогооблажения владельцев квартир, а также пополнить местные бюджеты
При этом, налоговую льготу предлагается сохранить пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим категориям малоимущих граждан.