В Беларуси с 1 января 2022 г могут отменить налоговую льготу для владельцев квартир





Вместо льготы предлагается с 1 января 2022 г ввести расчетную стоимость квартир, которая будет зависеть от города и типа квартиры.Если данный проект будет принят, средняя сумма налога по стандартной квартире в Минске составит 50 руб в года, а в регионах - 25 руб в год. Как отметили в Минфине, данное нововведение позволит выравнять условия налогооблажения владельцев квартир, а также пополнить местные бюджеты



При этом, налоговую льготу предлагается сохранить пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим категориям малоимущих граждан.



Фото: minskdsk.by Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Минфин Беларуси предлагает отменить налоговую льготу для владельцев квартир в многоквартирных домах.Вместо льготы предлагается с 1 января 2022 г ввести расчетную стоимость квартир, которая будет зависеть от города и типа квартиры.Если данный проект будет принят, средняя сумма налога по стандартной квартире в Минске составит 50 руб в года, а в регионах - 25 руб в год. Как отметили в Минфине, данное нововведение позволит выравнять условия налогооблажения владельцев квартир, а также пополнить местные бюджетыПри этом, налоговую льготу предлагается сохранить пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим категориям малоимущих граждан.