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      • В Беларуси с 1 января 2022 г могут отменить налоговую льготу для владельцев квартир

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 20:08
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      Минфин Беларуси предлагает отменить налоговую льготу для владельцев квартир в многоквартирных домах.

      Вместо льготы предлагается с 1 января 2022 г ввести расчетную стоимость квартир, которая будет зависеть от города и типа квартиры.Если данный проект будет принят, средняя сумма налога по стандартной квартире в Минске составит 50 руб в года, а в регионах - 25 руб в год. Как отметили в Минфине, данное нововведение позволит выравнять условия налогооблажения владельцев квартир, а также пополнить местные бюджеты

      При этом, налоговую льготу предлагается сохранить пенсионерам, многодетным семьям, инвалидам и другим категориям малоимущих граждан.

      Фото: minskdsk.by
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