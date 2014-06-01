Лукашенко обновил требования к работе Администрации президента

Александр Лукашенко в ходе совещания с Администрацией президента обновил свои требования к работе с учетом нынешних реалий.
Он отметил, что в условиях пандемии и внешних вызовов государственности как никогда важна скорость реагирования не только на ситуацию в стране, но и во всем мире.
«Сегодня как никогда важно опережать время. Нельзя отстать. Это касается всего: кадровой политики, графика работы президента, идеологии, подготовки принятия политических решений», -
подчеркнул он.
Главные требования, выдвигаемые к Администрации президента, - дисциплина и порядок. Кроме того, он потребовал не растягивать на месяцы работу по нормативным правовым актам, отмечая, что все принимаемые решения должны соответствовать политическому курсу страны и целям развития государства. Фото: Газета. Ру