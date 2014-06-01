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      • Лукашенко обновил требования к работе Администрации президента

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 13:46
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко в ходе совещания с Администрацией президента обновил свои требования к работе с учетом нынешних реалий.

      Он отметил, что в условиях пандемии и внешних вызовов государственности как никогда важна скорость реагирования не только на ситуацию в стране, но и во всем мире. 

      «Сегодня как никогда важно опережать время. Нельзя отстать. Это касается всего: кадровой политики, графика работы президента, идеологии, подготовки принятия политических решений», - 


      подчеркнул он.

      Главные требования, выдвигаемые к Администрации президента, - дисциплина и порядок. Кроме того, он потребовал не растягивать на месяцы работу по нормативным правовым актам, отмечая, что все принимаемые решения должны соответствовать политическому курсу страны и целям развития государства. 
      Фото: Газета. Ру
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