Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении на родину.
«Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, через восемь лет», -
написал он в соцсетях.
В подтверждение своих слов он также опубликовал видео из Батуми, но из-за качества видео трудно сказать настоящее оно или нет.
Отметим, что в самой Грузии против Саакашвили открыто несколько уголовных дел, а власти страны заявили,что в случае его возвращения на родину Саакашвили тут же арестуют. Кроме того, согласно официальным данным экс-президент границу страны не пересекал. Фото: Reuters