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      • Саакашвили заявил о возвращении в Грузию

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Сегодня, 12:37
      (голосов: 0)
      Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о возвращении на родину.

      «Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии, через восемь лет», - 


      написал он в соцсетях.

      В подтверждение своих слов он также опубликовал видео из Батуми, но из-за качества видео трудно сказать настоящее оно или нет. 

      Отметим, что в самой Грузии против Саакашвили открыто несколько уголовных дел, а власти страны заявили,что в случае его возвращения на родину Саакашвили тут же арестуют. Кроме того, согласно официальным данным экс-президент границу страны не пересекал.
      Фото: Reuters
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