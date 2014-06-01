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      • ГПК РБ: в Польше действует сеть организаторов незаконной миграции

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:32
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      Госпогранкомитет Беларуси заявил о работе на территории Польши сети организаторов незаконной миграции.

      В качестве доказательств ГПК приводит сообщения польской стороны о задержаниях около 100 людей, способствующих незаконной миграции, а также фотографии и видеоматериалы самого белорусского ведомства. Кроме того, ведомство обвиняет польскую сторону в вытеснении мигрантов на территорию Беларуси:

      «Пользуясь служебным положением и введением чрезвычайного положения в приграничных районах, польские силовики поднимают заборы, насильственно вытесняют и просто выбрасывают людей без сознания на белорусскую территорию».


      С целью скрыть эти действия Польша не допускает на границу правозащитников, журналистов, утверждает ГПК.

      Фото: Минобороны Польши
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