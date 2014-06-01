ГПК РБ: в Польше действует сеть организаторов незаконной миграции

«Пользуясь служебным положением и введением чрезвычайного положения в приграничных районах, польские силовики поднимают заборы, насильственно вытесняют и просто выбрасывают людей без сознания на белорусскую территорию».

Читайте нас в:







Загрузка...

Загрузка...