ГПК РБ: в Польше действует сеть организаторов незаконной миграции

Госпогранкомитет Беларуси заявил о работе на территории Польши сети организаторов незаконной миграции.
В качестве доказательств ГПК приводит сообщения польской стороны о задержаниях около 100 людей, способствующих незаконной миграции, а также фотографии и видеоматериалы самого белорусского ведомства. Кроме того, ведомство обвиняет польскую сторону в вытеснении мигрантов на территорию Беларуси:
«Пользуясь служебным положением и введением чрезвычайного положения в приграничных районах, польские силовики поднимают заборы, насильственно вытесняют и просто выбрасывают людей без сознания на белорусскую территорию».
С целью скрыть эти действия Польша не допускает на границу правозащитников, журналистов, утверждает ГПК.