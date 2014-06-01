Андрейченко рассказал о новой попытке госпереворота в Беларуси

Спикер Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Владимир Андрейченко, выступая 30 сентября на заседании Совета Палаты представителей, рассказал о новой попытке госпереворота.
Он отметил гибридную атаку на республику, а именно наращивание Западом экономического, политического, военного и информационного давления. При этом Запада, по его словам, демонстрирует полное пренебрежение международным правом.
«Расчёт прост — экономически задушить страну, вызвать социальное недовольство и на этой волне осуществить новую попытку государственного переворота», -
заявил он.
Доказательством этому являются обвинения в миграционном кризисе и, как следствие, введение санкций.