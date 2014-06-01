  • » » Андрейченко рассказал о новой попытке госпереворота в Беларуси

      • Андрейченко рассказал о новой попытке госпереворота в Беларуси

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 17:58
      (голосов: 0)
      Спикер Палаты представителей Нацсобрания Беларуси Владимир Андрейченко, выступая 30 сентября на заседании Совета Палаты представителей, рассказал о новой попытке госпереворота. 

      Он отметил гибридную атаку на республику, а именно наращивание Западом экономического, политического, военного и информационного давления. При этом Запада, по его словам, демонстрирует полное пренебрежение международным правом. 

      «Расчёт прост — экономически задушить страну, вызвать социальное недовольство и на этой волне осуществить новую попытку государственного переворота», - 


      заявил он.

      Доказательством этому являются обвинения в миграционном кризисе и, как следствие, введение санкций. 

      Фото: sb.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь