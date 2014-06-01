ICAO представит доклад по инциденту с самолетом Ryanair 25 октября

ICAO 25 октября в Монреале представит предварительный доклад по инциденту с самолетом Ryanair, который произошел в Минске 23 мая. Об этом сообщает директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.
Он отметил, что белорусская делегация надеется очно присутствовать на представлении доклада.
«Сейчас решаем вопрос, кто войдет в состав нашей делегации», -
подчеркнул он.
Напомним, что 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс. В результате были арестованы Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега. Фото: Википедия