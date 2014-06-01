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      • ICAO представит доклад по инциденту с самолетом Ryanair 25 октября

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:53
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      ICAO 25 октября в Монреале представит предварительный доклад по инциденту с самолетом Ryanair, который произошел в Минске 23 мая. Об этом сообщает директор Департамента по авиации Минтранса Беларуси Артем Сикорский.

      Он отметил, что белорусская делегация надеется очно присутствовать на представлении доклада. 

      «Сейчас решаем вопрос, кто войдет в состав нашей делегации», - 


      подчеркнул он.

      Напомним, что 23 мая в Минске совершил экстренную посадку самолет Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс. В результате были арестованы Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега.
      Фото: Википедия
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