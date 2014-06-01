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      • Минэнерго внесло изменения в порядок расчетов за самовольное потребление электроэнергии

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 15:38
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      Минэнерго Беларуси постановлением от 10 сентября внесло изменения в инструкцию о порядке расчетов за самовольное (безучетное) потребление электроэнергии. Документ опубликован на Национальном интернет-портале и вступает в силу с 21 октября.

      Так, теперь упраздняется порядок расчета стоимости потребленной и недоплаченной электроэнергии на основании фактической превышенной погрешности такого средства расчетного учета, если не будет соблюден срок поверки средства расчетного учета электроэнергии, обязанность по соблюдению которого возложена на абонента. Расчет будет производиться на основании расчетной величины суточного потребления электроэнергии, а также продолжительности безучетного потребления электроэнергии.

      Если нарушения в работе прибора учета электроэнергии произошли не по вине абонента, в таком случае период расчета стоимости недоплаченной электроэнергии будет считаться с даты последнего достоверного снятия показаний.

      Фото: © Белновости
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