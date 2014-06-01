Латвия отказала СК Беларуси в допросе мэра Риги и главы МИД

«В ответе на наш запрос латвийская сторона указала, что не может исполнить запрос и что "действия латвийских должностных лиц содержат тенденциозные оценки исключительно политического акта, ни в коем случае не имеющего целью унизить национальную честь и достоинство белорусов...», -

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