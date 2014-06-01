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      • Латвия отказала СК Беларуси в допросе мэра Риги и главы МИД

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:25
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      Латвия отказала СК Беларуси в допросе главы МИД Эдгара Ринкевич и мэра Риги Мартиньша Стакиса. Об этом сообщил заместитель председателя Следственного комитета Олег Шандарович.

      Он отметил, что по ч.3 ст.130 УК Беларуси было возбуждено уголовное дело и в июле направлен запрос в адрес латвийских коллег о вручении вышеуказанным лицам уведомлений, согласно которым они должны явиться в СК. Ответа не последовало, в связи с чем 20 сентября белорусская сторона снова направила просьбу о допросе мэра Риги и главы МИД, но уже на территории Латвии. Ответ от латвийской стороны пришел недавно.

      «В ответе на наш запрос латвийская сторона указала, что не может исполнить запрос и что "действия латвийских должностных лиц содержат тенденциозные оценки исключительно политического акта, ни в коем случае не имеющего целью унизить национальную честь и достоинство белорусов...», - 


      рассказал Шандарович.

      Напомним, что 24 мая мэр Риги и глава МИД Латвии у отеля Radisson Blu Hotel Latvija, где были вывешены флаги стран-участниц ЧМ-2021 по хоккею, заменили белорусский государственный флаг на БЧБ-полотно. 

      Фото: Чеснок
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