  • » » Лукашенко вручили верительные грамоты послы 9 стран

      • Лукашенко вручили верительные грамоты послы 9 стран

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 11:43
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко сегодня, 30 сентября, во Дворце Независимости принял верительные грамоты послов из 9 стран.

      Отмечается, что грамоты ему вручили послы из Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и ЮАР. Принимая грамоты, Лукашенко отметил, что Беларусь намерена выстраивать дружественные отношения со странами, уважающими ее суверенитет и независимость. Он также подчеркнул, что Беларусь понимает важность международной повестки и работает на ее эффективным исполнением.

      Фото: president.gov.by
      Кратко и по делу в Telegram
      Установить на Android

      Читайте нас в:
      Загрузка...
      Загрузка...

    Загрузка...
    Рунет
    Рунет
    Индекс цитирования
    POLOTSK-PORTAL.RU
  • Обратная связь