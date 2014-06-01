Лукашенко вручили верительные грамоты послы 9 стран

Александр Лукашенко сегодня, 30 сентября, во Дворце Независимости принял верительные грамоты послов из 9 стран.
Отмечается, что грамоты ему вручили послы из Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и ЮАР. Принимая грамоты, Лукашенко отметил, что Беларусь намерена выстраивать дружественные отношения со странами, уважающими ее суверенитет и независимость. Он также подчеркнул, что Беларусь понимает важность международной повестки и работает на ее эффективным исполнением.