США намерены лишить Беларусь права голоса в ICAO

Кандидат на пост представителя США в Совете ICAO Чесли Салленбергер заявил о том, что Беларусь должна быть лишена права голоса в Международной организации гражданской авиации (ICAO).
Он подчеркнул, что данная мера может стать ответом на посадку самолета Ryanair в Минске 23 мая. Салленбергер считает посадку самолета, повлекшую за собой арест Романа Протасевича и Софьи Сапеги, является "грубейшим несоблюдением норма авиационной безопасности". Такие ситуации больше не должны повторяться, подчеркнул он.
«Мы должны использовать все рычаги власти, все возможное имеющееся влияние для изоляции, для наказания тех, кто делает подобное, чтобы снизить вероятность того, что кто-то еще сделает такое», -