США намерены лишить Беларусь права голоса в ICAO

«Мы должны использовать все рычаги власти, все возможное имеющееся влияние для изоляции, для наказания тех, кто делает подобное, чтобы снизить вероятность того, что кто-то еще сделает такое», -

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