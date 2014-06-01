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      • ГПК прокомментировал фотографии мигрантов в камуфляже

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 20:26
      (голосов: 0)
      ГПК Беларуси прокомментировал фотографии мигрантов в камуфляжной одежде, опубликованные польскими пограничниками.

      Так, в ГПК отметили, что мигранты еще неделю назад получили штаны и куртки из комплекта формы пограничников, а местные жители поделились с ними запасами еды.

      «Мы оказываем иностранцам, попавшим в тяжелую ситуацию, посильную помощь», - 


      подчеркнули в ГПК.

      Отметим, что сегодня, 29 сентября, польские пограничники опубликовали фотографии мигрантов в камуфляже, которые находились на белорусской стороне. Комментируя эти фотографии польские пограничники заявили, что ожидают провокаций от белорусской стороны.

      Фото: Смартпресс
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