ГПК прокомментировал фотографии мигрантов в камуфляже

ГПК Беларуси прокомментировал фотографии мигрантов в камуфляжной одежде, опубликованные польскими пограничниками.
Так, в ГПК отметили, что мигранты еще неделю назад получили штаны и куртки из комплекта формы пограничников, а местные жители поделились с ними запасами еды.
«Мы оказываем иностранцам, попавшим в тяжелую ситуацию, посильную помощь», -
подчеркнули в ГПК.
Отметим, что сегодня, 29 сентября, польские пограничники опубликовали фотографии мигрантов в камуфляже, которые находились на белорусской стороне. Комментируя эти фотографии польские пограничники заявили, что ожидают провокаций от белорусской стороны.