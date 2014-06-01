Еврокомиссия может ужесточить въезд для белорусских чиновников

Еврокомиссия предложила частично приостановить соглашение об упрощении визового режима с Беларусью. Причиной этому послужила ситуация, сложившаяся на границе Беларуси со странами ЕС, а также решение Беларуси о приостановке действия соглашения о реадмиссии.
«Мы не будем наказывать беларусский народ за действия властей. Заморозка является точечной, направленной на государственных чиновников и обладателей дипломатических паспортов», -
Она отметила, что приостановка соглашения не затронет обычных граждан республики, а будет направлена на "отдельные категории чиновников". Приостановка, если данное решение будет одобрено Советом ЕС, затронет членов официальных делегаций Беларуси, которые участвуют в официальных переговорах, программах, официальных встречах и т.п.