В Москве по подозрению в госизмене задержан основатель Group-IB Илья Сачков

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29 сентября в Москве был задержан основатель Group-IB Илья Сачков. Как сообщает Лефортовский суд Москвы, его арестовали на 2 месяца по подозрению в госизмене.В ночь с 29 на 29 сентября в офисе компании прошли обыски, после чего также перестал выходить на связь совладелец компании Дмитрий Волков. На данный момент Group-IB продолжает работать в штатном режиме.Отметим, что компания производит ПО по информационной безопасности и сотрудничает с правоохранительными органами в вопросах расследования киберинцидентов. Продуктами компании пользуются Сбербанк, «МегаФон», Альфа-банк и др предприятия в более чем 60 странах мира.Фото: newsbel.by