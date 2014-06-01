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      • В Москве по подозрению в госизмене задержан основатель Group-IB Илья Сачков

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 14:56
      (голосов: 1)
      29 сентября в Москве был задержан основатель Group-IB Илья Сачков. Как сообщает Лефортовский суд Москвы, его арестовали на 2 месяца по подозрению в госизмене.

      В ночь с 29 на 29 сентября в офисе компании прошли обыски, после чего также перестал выходить на связь совладелец компании Дмитрий Волков. На данный момент Group-IB продолжает работать в штатном режиме.

      Отметим, что компания производит ПО по информационной безопасности и сотрудничает с правоохранительными органами в вопросах расследования киберинцидентов. Продуктами компании пользуются Сбербанк, «МегаФон», Альфа-банк и др предприятия в более чем 60 странах мира. 

      Фото: newsbel.by
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