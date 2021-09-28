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      • Латвия начала строительство забора на границе с Беларусью

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:47
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      Латвия начала устанавливать временное ограждение на границе с Беларусью.

      Монтаж забора из колючей проволоки начался 27 сентября с наиболее популярного среди нелегалов участка. Для начала планирует оградить 1,7 км. Пять километров проволоки Латвия получила в качестве помощи от Словакии. Латвийские власти отметили, что столкнулись с проблемой - нехваткой проволоки, поэтому пришлось запрашивать помощь. 

      Отмечается, что проволочный забор - явление временное. Позже Латвия построит постоянный забор на границе длиной 130 км. 

      Фото: sargs.lv
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