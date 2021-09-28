Латвия начала строительство забора на границе с Беларусью





Монтаж забора из колючей проволоки начался 27 сентября с наиболее популярного среди нелегалов участка. Для начала планирует оградить 1,7 км. Пять километров проволоки Латвия получила в качестве помощи от Словакии. Латвийские власти отметили, что столкнулись с проблемой - нехваткой проволоки, поэтому пришлось запрашивать помощь.



Отмечается, что проволочный забор - явление временное. Позже Латвия построит постоянный забор на границе длиной 130 км.



Фото: sargs.lv Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Латвия начала устанавливать временное ограждение на границе с Беларусью.Монтаж забора из колючей проволоки начался 27 сентября с наиболее популярного среди нелегалов участка. Для начала планирует оградить 1,7 км. Пять километров проволоки Латвия получила в качестве помощи от Словакии. Латвийские власти отметили, что столкнулись с проблемой - нехваткой проволоки, поэтому пришлось запрашивать помощь.Отмечается, что проволочный забор - явление временное. Позже Латвия построит постоянный забор на границе длиной 130 км.Фото: sargs.lv