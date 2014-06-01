  • » » Лукашенко признал, что при нынешней Конституции отстранить президента от власти нереально

      • Лукашенко признал, что при нынешней Конституции отстранить президента от власти нереально

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Сегодня, 12:27
      (голосов: 0)
      Александр Лукашенко, выступая 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии, отметил, что при нынешней Конституции отстранить от власти президента практически невозможно. 

      Так, в ходе заседания юрист Григорий Василевич предложил, чтобы в процедуре отстранения от должности президента, если в этом возникнет необходимость, принимало участие не только ВНС, но и парламент. Лукашенко данное предложение поддержал, затронув тему импичмента президента при нынешней Конституции:

      «В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой Конституции объявить импичмент президенту? Ответ однозначный — нет.»
      Фото: belnaviny.by
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