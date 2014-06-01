Лукашенко признал, что при нынешней Конституции отстранить президента от власти нереально





Так, в ходе заседания юрист Григорий Василевич предложил, чтобы в процедуре отстранения от должности президента, если в этом возникнет необходимость, принимало участие не только ВНС, но и парламент. Лукашенко данное предложение поддержал, затронув тему импичмента президента при нынешней Конституции:



«В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой Конституции объявить импичмент президенту? Ответ однозначный — нет.»

Фото: belnaviny.by Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Александр Лукашенко, выступая 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии, отметил, что при нынешней Конституции отстранить от власти президента практически невозможно.Так, в ходе заседания юрист Григорий Василевич предложил, чтобы в процедуре отстранения от должности президента, если в этом возникнет необходимость, принимало участие не только ВНС, но и парламент. Лукашенко данное предложение поддержал, затронув тему импичмента президента при нынешней Конституции:«В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой Конституции объявить импичмент президенту? Ответ однозначный — нет.»Фото: belnaviny.by