Лукашенко признал, что при нынешней Конституции отстранить президента от власти нереально

Александр Лукашенко, выступая 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии, отметил, что при нынешней Конституции отстранить от власти президента практически невозможно.
Так, в ходе заседания юрист Григорий Василевич предложил, чтобы в процедуре отстранения от должности президента, если в этом возникнет необходимость, принимало участие не только ВНС, но и парламент. Лукашенко данное предложение поддержал, затронув тему импичмента президента при нынешней Конституции:
«В принципе, если поставить вопрос, возможно ли по этой Конституции объявить импичмент президенту? Ответ однозначный — нет.» Фото: belnaviny.by