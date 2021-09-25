В Беларуси могут повысить налоги для самозанятых





Повышение ставки налога затронет лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. Речь идет о таких категориях лиц, как репетиторах, музыкантах и ведущих на свадьбах, парикмахерах и др. Так, налоговая ставка для ведущих свадеб и праздничных мероприятий, актеров, музыкантов и др. в столице может вырасти до 136 руб, в областных центрах - до 110.



Репетиторы в столицы будут платить налог в размере 43 руб, в областных центрах - 38 руб. Самозанятые в IT-сфере (разработчики сайтов, наладчики компьютеров и т.п.) будут платить в столице 124 руб, в областных центрах - 108 руб.



Данные тарифы будут действительны в случае одобрения изменений в Налоговый Кодекс.

Фото: © Белновости Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... В изменениях к Налоговому Кодексу, опубликованных Минфином Беларуси,предусматривается повышение налогов для самозанятых лиц.Повышение ставки налога затронет лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. Речь идет о таких категориях лиц, как репетиторах, музыкантах и ведущих на свадьбах, парикмахерах и др. Так, налоговая ставка для ведущих свадеб и праздничных мероприятий, актеров, музыкантов и др. в столице может вырасти до 136 руб, в областных центрах - до 110.Репетиторы в столицы будут платить налог в размере 43 руб, в областных центрах - 38 руб. Самозанятые в IT-сфере (разработчики сайтов, наладчики компьютеров и т.п.) будут платить в столице 124 руб, в областных центрах - 108 руб.Данные тарифы будут действительны в случае одобрения изменений в Налоговый Кодекс.Фото: © Белновости