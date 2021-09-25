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      • В Беларуси могут повысить налоги для самозанятых

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Сегодня, 12:00
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      В изменениях к Налоговому Кодексу, опубликованных Минфином Беларуси,предусматривается повышение налогов для самозанятых лиц.

      Повышение ставки налога затронет лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность. Речь идет о таких категориях лиц, как репетиторах, музыкантах и ведущих на свадьбах, парикмахерах и др. Так, налоговая ставка для ведущих свадеб и праздничных мероприятий, актеров, музыкантов и др. в столице может вырасти до 136 руб, в областных центрах - до 110. 

      Репетиторы в столицы будут платить налог в размере 43 руб, в областных центрах - 38 руб. Самозанятые в IT-сфере (разработчики сайтов, наладчики компьютеров и т.п.) будут платить в столице 124 руб, в областных центрах - 108 руб. 

      Данные тарифы будут действительны в случае одобрения изменений в Налоговый Кодекс. 
      Фото: © Белновости
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