Лава извергающегося на Канарах вулкана дошла до океана

На Канарском острове Ла Пальма - в районе Кумбре Вьеха - продолжается извержение вулкана.
Отмечается, что лавовый поток уже достиг океана. У него ушло 10 дней, чтобы дойти до пляжа Ла Галерия. Лавовый поток упал в воду с высоту 100 метров, образовав большой столб черного дыма.К этому моменту уже были эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов, так что испарения не принесли никому вреда.
Вулканологи обращают внимание на изменения характера извержения вулкана. Теперь он выбрасывает более жидкую лаву, при этом, увеличился ее объем и высота облака пепла - он поднимается на высоту до 7 км.