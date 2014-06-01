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      • В Беларуси по вопросу смертной казни могут провести отдельный референдум

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 17:51
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      Как рассказал глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич, по вопросу смертной казни могут провести отдельный референдум.

      Он пояснил, что проведение данного референдума целесообразно после проведения референдума касательно новой редакции Конституции, а он пройдет не ранее февраля 2022 г.  Миклашевич подчеркнул, что сначала следует провести социологические исследования касательно вопроса смертной казни, чтобы понять готово ли общество "к принятию такого ответственного решения". И только после этого можно будет проводить референдум.

      Фото: president.gov.by
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