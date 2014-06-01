В Беларуси по вопросу смертной казни могут провести отдельный референдум





Он пояснил, что проведение данного референдума целесообразно после проведения референдума касательно новой редакции Конституции, а он пройдет не ранее февраля 2022 г. Миклашевич подчеркнул, что сначала следует провести социологические исследования касательно вопроса смертной казни, чтобы понять готово ли общество "к принятию такого ответственного решения". И только после этого можно будет проводить референдум.



Фото: president.gov.by Кратко и по делу в Telegram Установить на Android Читайте нас в:







Загрузка... Загрузка... Как рассказал глава Конституционной комиссии Петр Миклашевич, по вопросу смертной казни могут провести отдельный референдум.Он пояснил, что проведение данного референдума целесообразно после проведения референдума касательно новой редакции Конституции, а он пройдет не ранее февраля 2022 г. Миклашевич подчеркнул, что сначала следует провести социологические исследования касательно вопроса смертной казни, чтобы понять готово ли обществоИ только после этого можно будет проводить референдум.Фото: