Что известно о проекте новой Конституции

Сегодня, 28 сентября, прошло расширенное заседание Конституционной комиссии, в котором принимал участие Александр Лукашенко.
На данный момент конституционная комиссия одобрила следующие изменения в основной закон государства. Одно и то же лицо не может занимать пост президента дольше двух сроков подряд. Кандидат в президенты должен быть старше 40 лет, на момент выборов он должен прожить в Беларуси не менее 20 лет. Кандидат в президенты не может иметь иностранного гражданства, а финансирование подготовки и проведения выборов не может проводиться из-за границы. Кроме того, исключен запрет участия в выборах содержащихся под стражей.
Предлагается увеличить срок полномочий парламента до 5 лет и ввести единый день голосования для выборов в местные советы и в Палату представителей. ВНС наделяется статусом высшего представительного органа народовластия.
Кроме того, в Конституции предлагает закрепить понятие "брак", как союз мужчины и женщины. Также предлагается конституционно закрепить исключение возможности военной агрессии с территории Беларуси в отношении других стран.