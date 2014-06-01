Лукашенко может стать пожизненным членом ВНС

Александр Лукашенко может стать пожизненным членом Всебелорусского народного собрания. Такую возможность предусматривает конституционная реформа.
Как рассказал председатель Конституционной комиссии Петр Миклашевич, в ходе сегодняшнего заседания члены комиссии пришли к единому мнению касательно формирования состава ВНС:
«Большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и Минского городского Совета депутатов, а также президент, прекративший исполнение полномочий, — пожизненно».
Всего 585 членов ВНС. Касательно избрания других делегатов собрания, комиссия не пришла к единому мнению.
Также на сегодняшнем заседании рассматривались вопросы смертной казни (ее предлагается либо отменить, либо изменить порядок применения), и права трудовых коллективов выдвигать своих кандидатов в депутаты (комиссия предлагает исключить такое право). Фото: скриншот видео