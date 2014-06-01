Лукашенко может стать пожизненным членом ВНС

«Большинство членов комиссии полагает, что в состав ВНС должны входить президент, депутаты Палаты представителей, члены Совета Республики, областных и Минского городского Совета депутатов, а также президент, прекративший исполнение полномочий, — пожизненно».

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