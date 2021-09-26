Минфин опубликовал проект налогового Кодекса. Что изменится?

Министерство финансов Беларуси опубликовало проект «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь», который предполагает ряд изменений в Налоговый кодекс.
Так, появится новый налог - налог на профессиональный доход; уточняются особенности уплаты НДС иностранными фирмами при электронной продаже товаров; увеличивается размер стандартного налогового вычета - до 135 руб при получении дохода в сумме не более 817 руб. Также увеличиваются другие налоговые вычеты и суммы необлагаемых налогов.
Кроме того, проект закона предусматривает введение ставки подоходного налога для физлиц в размере 20%, а налоговые агенты должны будут раз в квартал предоставлять налоговую декларацию по подоходному налогу с физлиц. Еще одно новшество - уплата подоходного налога физлицами по займам, кредитам, с денежных средств, передаваемых на хранение. Суммы налогов будут возвращаться по мере возвращения средств.
Также предлагается установить фиксированную ставку налога на собак - 46,5 руб за потенциально опасную породу и 9,3 руб - за остальные. В проекте также прописаны категории лиц, лишающиеся права применять упрощенную систему ИП. Фото: elly Sikkema / Unsplash.com