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      • Минфин опубликовал проект налогового Кодекса. Что изменится?

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Экономика / Общество Дата публикации: Вчера, 15:16
      (голосов: 0)
      Министерство финансов Беларуси опубликовало проект «О внесении изменений в некоторые законы Республики Беларусь», который предполагает ряд изменений в Налоговый кодекс.

      Так, появится новый налог - налог на профессиональный доход; уточняются особенности уплаты НДС иностранными фирмами при электронной продаже товаров; увеличивается размер стандартного налогового вычета - до 135 руб при получении дохода в сумме не более 817 руб. Также увеличиваются другие налоговые вычеты и суммы необлагаемых налогов. 

      Кроме того, проект закона предусматривает введение ставки подоходного налога для физлиц в размере 20%, а налоговые агенты должны будут раз в квартал предоставлять налоговую декларацию по подоходному налогу с физлиц. Еще одно новшество - уплата подоходного налога физлицами по займам, кредитам, с денежных средств, передаваемых на хранение. Суммы налогов будут возвращаться по мере возвращения средств.

      Также предлагается установить фиксированную ставку налога на собак - 46,5 руб за потенциально опасную породу и 9,3 руб - за остальные. В проекте также прописаны категории лиц, лишающиеся права применять упрощенную систему ИП. 
      Фото: elly Sikkema / Unsplash.com
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