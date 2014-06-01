Лукашенко назвал ситуацию с мигрантами на границе гуманитарной катастрофой

"Давайте посоветуемся, как дальше будем работать. Это же не дело, что люди страдают. Ну да, одели, накормили их, палатки передали. Но зимой они замерзнут. Это же люди, пришедшие за тысячи километров. Короче, гуманитарная катастрофа на границе. Соседи ввели ЧП и никого туда не пускают. Чтобы никто не знал, как там умирают люди".

Белорусский лидер особо подчеркнул, что несмотря на происходящее с мигрантами, данная тема практически не затрагивается зарубежными правозащитными структурами.

При этом, добавил Президент, Беларусь продолжит оказывать посильную помощь беженцам, которые застряли на границе.

Фото: president.gov.by

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