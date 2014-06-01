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      • Глава польского МИД отказался встречаться с Макеем на Генассамблее ООН

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:43
      (голосов: 0)
      Глава МИД Беларуси Владимир Макей в эфире телеканала СТВ в передаче "Неделя" рассказал о том, что глава МИД Польши Збигнев Рау сначала запросил с ним встречу на полях Генассамблеи ООН, но затем отказался от нее.

      «К сожалению, некоторые коллеги, запросив встречу, через некоторое время от нее отказались, как это сделал мой мой польский коллега», - 

      отметил Макей.

      Он подчеркнул, что это является показателем того, как такие страны на самом деле хотят решать проблемы. Глава белорусского МИД подчеркнул, что Беларусь готова дружить со всеми, кто протягивает ей руку приветствия.
      Фото: МИД Польши
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