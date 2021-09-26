Карпенков заявил, что в Беларусь под видом мигрантов пытаются забросить террористов

Замминистра МВД Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ, в программе "Неделя", заявил о том, что в Беларусь под видом мигрантов пытаются забросить террористов.
Он отметил, что под видом мигрантов в целях дестабилизации ситуации в республику забрасываются террористы, "собранные" по всей Западной Европе.
«И за этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения...И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов», -
заявил Карпенков.
По его словам, сложившийся кризис на границе, присутствие натовских войск и попытки дестабилизировать ситуацию внушают оппонентам власти уверенность.