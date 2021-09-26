Карпенков заявил, что в Беларусь под видом мигрантов пытаются забросить террористов

«И за этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения...И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов», -

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