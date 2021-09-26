  • » » Карпенков заявил, что в Беларусь под видом мигрантов пытаются забросить террористов

      • Карпенков заявил, что в Беларусь под видом мигрантов пытаются забросить террористов

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:37
      (голосов: 0)
      Замминистра МВД Николай Карпенков в эфире телеканала СТВ, в программе "Неделя", заявил о том, что в Беларусь под видом мигрантов пытаются забросить террористов.

      Он отметил, что под видом мигрантов в целях дестабилизации ситуации в республику забрасываются террористы, "собранные" по всей Западной Европе.

      «И за этими нелегальными мигрантами стоят их подразделения специального назначения...И они пытаются под видом якобы, скажем так, возвращения к нам нелегально попавших к ним мигрантов забрасывать к нам террористов сюда и экстремистов», - 


      заявил Карпенков.

      По его словам, сложившийся кризис на границе, присутствие натовских войск и попытки дестабилизировать ситуацию  внушают оппонентам власти уверенность.

      Фото: Скриншот эфира СТВ
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