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      • Вольфович обвинил Запад в попытках отгородиться от мигрантов колючей проволокой

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Политика Дата публикации: Вчера, 22:31
      (голосов: 0)

      Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире на телеканале ОНТ заявил о том, что проблему мигрантов следует решать за столом переговоров, однако все дело за Западом.

      Он отметил, что корень проблемы с нелегальной миграцией лежит не в Беларуси - вопросы о том, что поспособствовало развитию этой проблему следует задавать "коллективному Западу". По мнению Вольфовича, западные страны пытаются отгородиться от мигрантов колючей проволокой вместо того, чтобы решать проблему в соответствии с международными договорами.

      «Вместо того, чтобы искать пути дипломатического решения проблемы, страны Запада пытаются обвинить Беларусь в том, что мы ведем какую-то гибридную войну», - 


      подытожил он.
      Фото:  Скриншот эфира ОНТ
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