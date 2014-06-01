Вольфович обвинил Запад в попытках отгородиться от мигрантов колючей проволокой

«Вместо того, чтобы искать пути дипломатического решения проблемы, страны Запада пытаются обвинить Беларусь в том, что мы ведем какую-то гибридную войну», -

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Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире на телеканале ОНТ заявил о том, что проблему мигрантов следует решать за столом переговоров, однако все дело за Западом.Он отметил, что корень проблемы с нелегальной миграцией лежит не в Беларуси - вопросы о том, что поспособствовало развитию этой проблему следует задавать "коллективному Западу". По мнению Вольфовича, западные страны пытаются отгородиться от мигрантов колючей проволокой вместо того, чтобы решать проблему в соответствии с международными договорами.подытожил он.Фото: Скриншот эфира ОНТ