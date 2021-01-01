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      • Фотофакт: Как Путин и Шойгу отдыхали в тайге

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 16:15
      (голосов: 0)
      Телеканал "Россия-24" опубликовал кадры отдыха российского президента Владимира Путина в Тайге. Небольшой отпуск в начале сентября Путин провел в Тайге вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. 

      Так, Путин и Шойгу ловили рыбу на удочку, гуляли по горам и сплавлялись по реке на катере. Отмечается, что президент ночевал в палатке, которую Шойгу назвал "солидной". Сергей Шойгу обратил особое внимание на изображение камина в палатке:

      «Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите».

      Фото: © Kremlin


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