Фотофакт: Как Путин и Шойгу отдыхали в тайге

Телеканал "Россия-24" опубликовал кадры отдыха российского президента Владимира Путина в Тайге. Небольшой отпуск в начале сентября Путин провел в Тайге вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.
Так, Путин и Шойгу ловили рыбу на удочку, гуляли по горам и сплавлялись по реке на катере. Отмечается, что президент ночевал в палатке, которую Шойгу назвал "солидной". Сергей Шойгу обратил особое внимание на изображение камина в палатке:
«Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите».