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      • Минздрав: Заболеваемость коронавирусом смещается в сторону молодых

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / Общество Дата публикации: Вчера, 16:04
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      Глава Минздрава РБ Дмитрий Пиневич в ходе посещения шестой минской больницы заявил о том, что заболеваемость коронавирусом смещается в сторону молодых.

      Он отметил, что сейчас наблюдается рост заболеваемости Covid-19.

      «Посещая больницы мониторинговые группы отмечают смещение заболеваемости в сторону более молодых. И я хочу подчеркнуть, что - все тяжелые случаи COVID-19 - это непривитые от COVID-19», - 


      заявил министр.

      В связи с этим он отметил важность вакцинации. 

      Пиневич сегодня, 26 сентября, посетил 6-ю больницу Минска, где провел мониторинг работы "красных зон". Отмечается, что на всю "красную зону" лишь 2-3 пациента, которые сделали прививки против коронавируса и не нуждаются в реанимации.
      Фото: Минздрав РБ
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