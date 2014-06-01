Минздрав: Заболеваемость коронавирусом смещается в сторону молодых

Глава Минздрава РБ Дмитрий Пиневич в ходе посещения шестой минской больницы заявил о том, что заболеваемость коронавирусом смещается в сторону молодых.
Он отметил, что сейчас наблюдается рост заболеваемости Covid-19.
«Посещая больницы мониторинговые группы отмечают смещение заболеваемости в сторону более молодых. И я хочу подчеркнуть, что - все тяжелые случаи COVID-19 - это непривитые от COVID-19», -
заявил министр.
В связи с этим он отметил важность вакцинации.
Пиневич сегодня, 26 сентября, посетил 6-ю больницу Минска, где провел мониторинг работы "красных зон". Отмечается, что на всю "красную зону" лишь 2-3 пациента, которые сделали прививки против коронавируса и не нуждаются в реанимации. Фото: Минздрав РБ