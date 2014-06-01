Минздрав: Заболеваемость коронавирусом смещается в сторону молодых

«Посещая больницы мониторинговые группы отмечают смещение заболеваемости в сторону более молодых. И я хочу подчеркнуть, что - все тяжелые случаи COVID-19 - это непривитые от COVID-19», -

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