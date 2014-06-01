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      • Кремль заявил о готовности Газпрома к увеличению поставок газа в Европу

      Мы в Гугл+ Раздел: Новости региона / В мире Дата публикации: Вчера, 14:53
      (голосов: 1)
      Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Газпрома к увеличению поставок газа в Европу.

      В интервью Владимиру Соловьеву он отметил, что с закачкой газа в подземные европейские хранилища могут возникнуть сложности. Он пояснил, что есть технологическая скорость закачки газа: если газ закачивается за 30 суток, то он и будт закачиваться эти 30 суток:

      «Но ее нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать», - 

      пояснил Песков.

      Он отметил, что Газпром готов дать Европе больше газа.
      Фото: life.ru
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