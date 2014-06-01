Кремль заявил о готовности Газпрома к увеличению поставок газа в Европу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Газпрома к увеличению поставок газа в Европу.
В интервью Владимиру Соловьеву он отметил, что с закачкой газа в подземные европейские хранилища могут возникнуть сложности. Он пояснил, что есть технологическая скорость закачки газа: если газ закачивается за 30 суток, то он и будт закачиваться эти 30 суток:
«Но ее нельзя закачать, грубо говоря, за 5 суток, за неделю. И по всем расчетам у них не получится сейчас закачать», -
пояснил Песков.
Он отметил, что Газпром готов дать Европе больше газа. Фото: life.ru